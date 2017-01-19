В Камышине задержали нефтяного вора

Задержание провели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» и бойцами регионального управления Росгвардии.

Подозреваемый скрывался в одном из общежитий Камышина. Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в настоящее время решается вопрос о заключении под стражу задержанного. Проводится дальнейшее расследование уголовного дела.