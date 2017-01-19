В Камышине задержали нефтяного вора
Мужчина с марта 2016 года скрывался от следствия за совершение кражи нефти в составе группы лиц с магистрального нефтепровода в Николаевском районе.
Мужчина с марта 2016 года скрывался от следствия за совершение кражи нефти в составе группы лиц с магистрального нефтепровода в Николаевском районе.
Задержание провели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» и бойцами регионального управления Росгвардии.
Подозреваемый скрывался в одном из общежитий Камышина. Как пояснили в