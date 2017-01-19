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17:44 (мск), источник: РИАЦ

В Камышине задержали нефтяного вора

Мужчина с марта 2016 года скрывался от следствия за совершение кражи нефти в составе группы лиц с магистрального нефтепровода в Николаевском районе.

Источник: РИАЦ

Задержание провели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» и бойцами регионального управления Росгвардии.

Подозреваемый скрывался в одном из общежитий Камышина. Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в настоящее время решается вопрос о заключении под стражу задержанного. Проводится дальнейшее расследование уголовного дела.

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