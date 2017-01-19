Названа предварительная причина обрушения конного клуба в Бердске

Как рассказала «РГ» старший помощник Следственного управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова, точные причины трагедии выясняются, возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц.

По данным регионального СК, под завалами конного клуба погибли 45-летний мужчина и 15-летний ребенок. Еще двое подростков с тяжелыми травмами госпитализированы. Следователи продолжают работать на месте происшествия, помимо прочего уточняется точное число пострадавших. Расследование уголовного дела продолжается.