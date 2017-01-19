Названа предварительная причина обрушения конного клуба в Бердске
Наиболее вероятной причиной обрушения кровли манежа конного клуба «Аллюр», расположенного под Новосибирском, следователи называют скопившийся на крыше снег.
Наиболее вероятной причиной обрушения кровли манежа конного клуба «Аллюр», расположенного под Новосибирском, следователи называют скопившийся на крыше снег.
Как рассказала «РГ» старший помощник Следственного управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова, точные причины трагедии выясняются, возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц.
По данным регионального СК, под завалами конного клуба погибли 45-летний мужчина и 15-летний ребенок. Еще двое подростков с тяжелыми травмами госпитализированы. Следователи продолжают работать на месте происшествия, помимо прочего уточняется точное число пострадавших. Расследование уголовного дела продолжается.
Представитель областного управления МЧС Павел Винаков уточнил, что в общей сложности во время обрушения в здании манежа находились семь человек. Четверо выбрались самостоятельно до прибытия спасателей, трое были извлечены
Обрушение манежа в поселке Новый, расположенного на въезде в город Бердск, произошло в 17:37 по местному времени. Спасатели выехали на место незамедлительно, сейчас там работают 90 человек личного состава МЧС и 23 единицы техники. Помимо людей под завалами оказали как минимум три лошади, только одну из которых удалось спасти.
Площадь обрушения составила 500 метров квадратных. В зоне ЧС установлены башни с освещением, специалисты будут работать там и в ночное время. Рухнувшее здание уже обследовали кинологи, людей под завалами больше нет.