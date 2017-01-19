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17:39 (мск), источник: "Российская газета"

Названа предварительная причина обрушения конного клуба в Бердске

Наиболее вероятной причиной обрушения кровли манежа конного клуба «Аллюр», расположенного под Новосибирском, следователи называют скопившийся на крыше снег.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказала «РГ» старший помощник Следственного управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова, точные причины трагедии выясняются, возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц.

По данным регионального СК, под завалами конного клуба погибли 45-летний мужчина и 15-летний ребенок. Еще двое подростков с тяжелыми травмами госпитализированы. Следователи продолжают работать на месте происшествия, помимо прочего уточняется точное число пострадавших. Расследование уголовного дела продолжается.

Представитель областного управления МЧС Павел Винаков уточнил, что в общей сложности во время обрушения в здании манежа находились семь человек. Четверо выбрались самостоятельно до прибытия спасателей, трое были извлечены из-под обломков в тяжелом состоянии. Известно, что погибшие скончались по дороге в больницу.

Обрушение манежа в поселке Новый, расположенного на въезде в город Бердск, произошло в 17:37 по местному времени. Спасатели выехали на место незамедлительно, сейчас там работают 90 человек личного состава МЧС и 23 единицы техники. Помимо людей под завалами оказали как минимум три лошади, только одну из которых удалось спасти.

Площадь обрушения составила 500 метров квадратных. В зоне ЧС установлены башни с освещением, специалисты будут работать там и в ночное время. Рухнувшее здание уже обследовали кинологи, людей под завалами больше нет.

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