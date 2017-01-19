Таксист-бесправник врезался в учебную машину Daewoo в Бресте

В Бресте сотрудники Госавтоинспекции задержали таксиста-бесправника, совершившего ДТП. Информацию об этом предоставили в ГАИ Брестской области.

Авария произошла утром восемнадцатого января. 28-летний брестчанин, управляя автомобилем такси марки Toyota, врезался в учебную машину Daewoo, которая остановилась перед пешеходным переходом, пропуская людей.

Было установлено, что мужчина, находившийся за рулем автомобиля такси, был лишен водительских прав еще в прошлом году после совершения ДТП с участием пешехода. Однако водитель утверждал, что ничего не знал о лишении прав. Проводится проверка.