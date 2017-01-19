Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Президент Молдавии после встречи в Кремле отказался признать Крым
В Петербурге полиция задержала актрису во время спектакля
Певица Натали скрывает беременность
СМИ: Бейонсе и Джей Зи разводятся
Они убили мечту! 10 технологий, которых мы так и не дождалисьТелефон мечты, автобус мечты, бритва мечты и другие проекты, которые так бы хотелось воплотить в жизнь
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
На месте падения Ту-154 найден еще один самолет – СМИ
Самолет Путина поврежден: СМИ о последствиях
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
"Что же она молчала, когда он был жив?": вдова актёра о Прокловой
Ваенга с мужем в больнице под капельницами - СМИ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
22Вечное сияние Джима Керри
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
1645-летие Константина Хабенского
18Инаугурации прошлого
18:12 (мск), источник: Volga News

Сотрудницу ФНС проверят после покупки иномарок, стоящих в пять раз больше ее семейного бюджета

В Тольятти ведется проверка по выявленным прокуратурой нарушениям. Семья сотрудницы местной налоговой инспекции в 2015 г. купила два дорогостоящих автомобиля — Volkswagen Touareg 3 WD и Mazda 3 на сумму 2,2 млн рублей. По данным надзорного ведомства, эта покупка превышает общий доход супругов за 2012−2014 гг. примерно в пять раз.

На какие средства куплены иномарки, пока не ясно — потому что в справке о доходах сотрудницы налоговой за 2015 г. пояснений по этому поводу нет.

По выявленным нарушениям прокуратура Комсомольского района Тольятти внесла представление в адрес руководителя Межрайонной инспекции ФНС РФ № 2 по Самарской области. Сейчас оно находится на рассмотрении.

Всего же в 2016 г. органы прокуратуры выявили 711 нарушений законодательства о противодействии коррупции, и 633 из них связаны с декларациями о доходах, 31 — с конфликтом интересов, 10 — с участием госслужащих в предпринимательской деятельности и другом.

«Прокуратура области на протяжении последних семи лет ежегодно во всех органах государственной власти проверяет достоверность сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также соблюдение установленных запретов и ограничений, требований к служебному поведению. В итоге удалось добиться снижения нарушений: в 2016 г. их стало на 20% меньше, чем до этого», — прокомментировал ситуацию начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Самарской области Вадим Федорин.

Интересно, что теперь у чиновников могут конфисковывать имущество, если они не смогут доказать, что оно куплено на честно заработанные деньги.

Как объяснили в областной прокуратуре, этот закон вступил в силу с 2015 года. В Самарской области конфискаций пока не было, хотя ряд проверок проводится. Суть процедуры заключается в следующем: должностные лица обязаны подавать декларации о доходах и имуществе. Если они в прошедшем году приобрели имущество, стоимость которого превышает общий доход самого чиновника и членов его семьи за последних три года, то придется заполнить еще один раздел в справке и это имущество указать, плюс объяснить, на какие доходы оно приобретено. Если есть признаки, что покупка была сделана все же на коррупционные средства, то работодатель чиновников организует проверку, к которой может привлекать и правоохранительные органы.

«Если подозрение подтвердится, то материалы направляются в прокуратуру, а наше ведомство уже обращается в суд, чтобы изъять это имущество в доход государства, — объяснил Вадим Федорин. — В России такой случай уже был: у бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина конфисковано через суд имущество на сумму примерно миллиард рублей. Это решение сейчас обжалуется в Конституционном суде РФ, но прецедент создан».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Реконструкция четвертой очереди набережной начнется весной
Эксперты правительства сочли недопустимой отмену «закона Яровой»
ФАС: перевод соцвыплат на карту «Мир» нарушит конкуренцию
Литовский суд вызвал Михаила Горбачева на допрос
Бизнес-центр обрушился в Тегеране: погибли 30 пожарных
Американский бомбардировщик времен войны найден под Сочи
Под Новосибирском обрушилась крыша конного клуба, есть погибшие
В Италии из заваленного снегом отеля извлекли первое тело
Спорт
Презентован логотип Петербурга как города-хозяина матчей ЧЕ-2020 Торжественная церемония состоялась в четверг в Санкт-Петербурге
Авто
В Тольятти 36-летнюю «Ниву» продают за 5 млн рублей Рекордную для машин марки Lada сумму владелец хочет выручить за стандартный 75-сильный ВАЗ-2121 1980 года выпуска
Hi-Tech
Фото: каким был самый первый компьютер в мире Пока мировые информационные агентства обсуждают создание Китаем самого мощного компьютера в мире, который обещают представить в 2017 году, Hi-Tech Mail.ru предлагает вам вспомнить, каким был самый первый компьютер
Кино
Громкая премьера: Пугачева, Галкин, Высоцкая на показе «Рая» Звезды российского кино и шоу-бизнеса, а также высокопоставленные государственные деятели получили возможность увидеть выдвинутый на «Оскар» фильм Андрея Кончаловского
Недвижимость
Площади квартир в России будут уменьшаться
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 необычных мест хранения на кухне
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом» По сообщениям ряда СМИ, жена голливудского актера – известный британский юрист Амаль Клуни – ждет близнецов.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь