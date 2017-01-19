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22:04 (мск), источник: АиФ Омск

Автоинспекторы помогли семье выбраться из горящей машины на трассе

Opel полностью выгорел за считанные минуты.

Инспекторы ДПС помогли семье с маленьким ребёнком выбраться из горящего автомобиля на трассе Омск — Черлак 19 января, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Полицейские несли службу рядом с местами крещенских купаний и обратили внимание Opel, который при езде оставлял за собой след из плотного чёрного дыма, который водитель не замечал.

Сотрудники ДПС остановили машину, помогли семье с 6-летним ребёнком выйти из неё и отвели людей на безопасное расстояние. За несколько минут пламя охватило всю иномарку.

Полицейские ограничили движение транспорта на участке дороги и сами пытались потушить пожар. Полностью его ликвидировали подъехавшие спасатели. Однако автомобиль спасти не удалось — он не подлежит восстановлению. К счастью, люди не пострадали.

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