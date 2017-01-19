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20:43 (мск), источник: Publika.md

В Одессе украинские военные корабли вмерзли в лед

В одесской Военной гавани корабли Военно-морских сил Украины вмерзли в лед, сообщает местный портал 048.ua, пишут Риа Новости.

Источник: Publika.md

Среди «застывших» кораблей оказались флагман ВМСУ фрегат «Гетман Сагайдачный», парусник «Дружба», а также катера пограничных войск и судно «Лесозаводск».

Как отмечает издание, льдины в Одесском заливе сковали Военную, Хлебную и Нефтяную гавани. Чтобы не дать замерзнуть остальным судам, по акватории запустили буксиры.

В свою очередь, в украинских ВМС опровергли эту информацию. На странице пресс-центра ВМС в Facebook отмечается, что корабли окружает ледовая каша, которая «не представляет угрозы для выхода кораблей в море».

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