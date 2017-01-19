В Одессе украинские военные корабли вмерзли в лед

Среди «застывших» кораблей оказались флагман ВМСУ фрегат «Гетман Сагайдачный», парусник «Дружба», а также катера пограничных войск и судно «Лесозаводск».

Как отмечает издание, льдины в Одесском заливе сковали Военную, Хлебную и Нефтяную гавани. Чтобы не дать замерзнуть остальным судам, по акватории запустили буксиры.