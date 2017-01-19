Спасатели в Италии извлекли трех погибших из накрытого лавиной отеля

На месте происшествия продолжаются поисковые работы. Спасатели пытаются как можно быстрее избавиться от снега, накрывшего здание.
Как сообщалось, трагедия произошла в районе горного массива Гран-Сассо-д’Италия. В отеле Rigopiano находились не менее 20 гостей и персонал. Так же сообщатся о двух выживших, которые находились за пределами отеля во время схода лавины.
Сигнал бедствия подали два постояльца отеля, которые в момент схода лавины находились возле гостиницы. Они отправили спасателям сообщение через мессенджер WhatsApp, написав: «Помогите! Мы умираем от холода».
На место происшествия спасателям удалось добраться на лыжах в 4 утра по местному времени.
Отправивших просьбу о помощи постояльцев удалось спасти. В самом отеле был виден свет, но голосов не было слышно.
Причиной схода лавины стали четыре землетрясения магнитудой 5 в среду и подземные толчки, которые продолжались ночью.
В конце октября — начале ноября 2016 года в центральных районах Италии, в частности, Марке и Умбрии, произошло несколько землетрясений. Первое разрушительное землетрясение произошло в августе в Аматриче, оно унесло жизни почти 300 человек и оказалось самым сильным в стране с 1980 года.