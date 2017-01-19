Спасатели в Италии извлекли трех погибших из накрытого лавиной отеля

На месте происшествия продолжаются поисковые работы. Спасатели пытаются как можно быстрее избавиться от снега, накрывшего здание.

Как сообщалось, трагедия произошла в районе горного массива Гран-Сассо-д’Италия. В отеле Rigopiano находились не менее 20 гостей и персонал. Так же сообщатся о двух выживших, которые находились за пределами отеля во время схода лавины.

Сигнал бедствия подали два постояльца отеля, которые в момент схода лавины находились возле гостиницы. Они отправили спасателям сообщение через мессенджер WhatsApp, написав: «Помогите! Мы умираем от холода».