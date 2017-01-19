Глава ГИБДД Башкирии считает дорожников виновными в смертельном ДТП

Напомним, сегодня примерно в 10 часов утра на 25 км трассы Бижбуляк-Приютово в столкновении легкового автомобиля Nissan Juke с грузовым автомобилем ГАЗ погибли 30-летняя женщина и ее 2-летний сынишка.

Глава ГИБДД Башкирии практически прямым текстом заявил в своем инстаграме, что «одной из основных причин произошедшей аварии рассматривается неудовлетворительное состояние проезжей части». По его словам, сотрудники ГИБДД не раз уже выдавали предписания об устранении снежного наката на данном участке. Оказывается, за неисполнении таких предписаний представители дорожных служб уже были привлечены к уголовной ответственности.

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