Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
8 экспериментальных методов похудения
Кадыров о задержанных чеченцах: "Считаю этот случай вопиющим"
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
СМИ: Бейонсе и Джей Зи разводятся
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
"Не кадр, а шедевр": фанаты о провокационном фото жены Михайлова
Самолет Путина поврежден: СМИ о последствиях
СМИ: Бейонсе и Джей Зи разводятся
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
"Что же она молчала, когда он был жив?": вдова актёра о Прокловой
Ваенга с мужем в больнице под капельницами - СМИ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
10«Бегущий огонь»
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
18Инаугурации прошлого
21:42 (мск), источник: PROUFU.ru

Глава ГИБДД Башкирии считает дорожников виновными в смертельном ДТП

Сегодня, 19 января, глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов опубликовал на своей странице в инстаграме эмоциональное сообщение по следам страшного ДТП, произошедшего в Бижбулякском районе Башкирии.

Напомним, сегодня примерно в 10 часов утра на 25 км трассы Бижбуляк-Приютово в столкновении легкового автомобиля Nissan Juke с грузовым автомобилем ГАЗ погибли 30-летняя женщина и ее 2-летний сынишка.

Глава ГИБДД Башкирии практически прямым текстом заявил в своем инстаграме, что «одной из основных причин произошедшей аварии рассматривается неудовлетворительное состояние проезжей части». По его словам, сотрудники ГИБДД не раз уже выдавали предписания об устранении снежного наката на данном участке. Оказывается, за неисполнении таких предписаний представители дорожных служб уже были привлечены к уголовной ответственности.

ProUfu.ru будет следить за развитием событий.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Уфе прошел крестный ход
Эксперты правительства сочли недопустимой отмену «закона Яровой»
Снежная лавина накрыла отель в Италии: найдены трое погибших
Армия Сенегала вторглась в Гамбию
CNN смоделировал сценарий убийства Трампа на инаугурации
Американский бомбардировщик времен войны найден под Сочи
В Рио-де-Жанейро погибла исполнительница песни Lambada
Эпизод сериала «Шерлок» попал в интернет из-за халатности сотрудника Первого канала
Спорт
Без двух минут чемпионка: трагедия Подчуфаровой в Антерсельве Два промаха на четвертом огневом рубеже спустили Ольгу Подчуфарову с пьедестала на восьмое место индивидуальной гонки
Авто
В Тольятти 36-летнюю «Ниву» продают за 5 млн рублей Рекордную для машин марки Lada сумму владелец хочет выручить за стандартный 75-сильный ВАЗ-2121 1980 года выпуска
Hi-Tech
Фото: каким был самый первый компьютер в мире Пока мировые информационные агентства обсуждают создание Китаем самого мощного компьютера в мире, который обещают представить в 2017 году, Hi-Tech Mail.ru предлагает вам вспомнить, каким был самый первый компьютер
Кино
Громкая премьера: Пугачева, Галкин, Высоцкая на показе «Рая» Звезды российского кино и шоу-бизнеса, а также высокопоставленные государственные деятели получили возможность увидеть выдвинутый на «Оскар» фильм Андрея Кончаловского
Недвижимость
В российских квартирах станет светлее
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Герцогиня Кейт пошла против воли Елизаветы II Ради сына семейство покинет королевское поместье.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь