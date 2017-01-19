В Башкирии школьник впал в кому после химических опытов

По данным следствия, 18 января вечером юноша решил провести несколько химических опытов у себя дома. Он был госпитализирован с ранами и ожогами. Сейчас школьник находится в состоянии комы.

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента. Известно, что пострадавший был в классе с углубленным изучением химии.