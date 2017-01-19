Под Новосибирском задержан директор обрушившегося конного клуба

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.

ЧП произошло вечером 19 января, внутри манежа находилось семь человек. В результате обрушения погибли двое — 15-летняя девушка и тренер 45-ти лет. Еще двое юных воспитанников клуба госпитализированы с травмами.