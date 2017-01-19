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21:33 (мск), источник: "Российская газета"

Под Новосибирском задержан директор обрушившегося конного клуба

Сотрудники СК по Новосибирской области задержали руководителя конного клуба, где сегодня в результате обрушения крыши погибли люди.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.

ЧП произошло вечером 19 января, внутри манежа находилось семь человек. В результате обрушения погибли двое — 15-летняя девушка и тренер 45-ти лет. Еще двое юных воспитанников клуба госпитализированы с травмами.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за скопившегося на крыше снега.

С арендовавшим опасное помещение индивидуальным предпринимателем в данный момент работают следователи. Расследование дела продолжается.

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