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22:25 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Найем попал в ДТП

Депутат Верховной Рады Мустафа Найем выезжал с парковки около здания телеканала «112 Украина» и ударился в стоящую на противоположной стороне улицы машину.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат Мустафа Найем попал в ДТП, сообщает телеканал «112 Украина».

Депутат выезжал с парковки около здания телеканала «112 Украина» и ударился в стоящую на противоположной стороне улицы машину.

На данный момент выясняются подробности инцидента.

Ранее сообщалось, что Найем опасается, что материалы по трагедии в Княжичах закроют и надеется, что дело не закончится закрытым служебным расследованием, в результате которого ответственность понесут только непосредственные участники событий.

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