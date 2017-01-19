КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат Мустафа Найем попал в ДТП, сообщает телеканал «112 Украина».

Депутат выезжал с парковки около здания телеканала «112 Украина» и ударился в стоящую на противоположной стороне улицы машину.

На данный момент выясняются подробности инцидента.

Ранее сообщалось, что Найем опасается, что материалы по трагедии в Княжичах закроют и надеется, что дело не закончится закрытым служебным расследованием, в результате которого ответственность понесут только непосредственные участники событий.