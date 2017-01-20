Задержанному в Испании программисту из Таганрога грозит до 35 лет тюрьмы в США

Как сообщали Юга.ру, российского программиста Станислава Лисова задержали в Барселоне 13 января по запросу ФБР и Интерпола по подозрению в причастности к хакерским атакам.

В Национальной судебной коллегии Испании проинформировали, что Лисова подозревают в «преступном сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества». После задержания он дал показания в суде Барселоны, который постановил отправить его под арест без права освобождения под залог.

Сейчас Национальная судебная коллегия рассматривает вопрос об экстрадиции Лисова в США, передает ТАСС.

В документах, которые были присланы американским Минюстом, говорится, что Лисову грозить до 35 лет лишения свободы в случае его экстрадиции. По словам его адвоката, гражданину России предъявлены обвинения по двум пунктам, в том числе в кибермошенничестве, сообщает «Говорит Москва».

Станислав — выпускник Таганрогского радиотехнического института по специальности «вычислительная техника». Занимался разработкой программного обеспечения в одной из таганрогских компаний. Сейчас он находится в следственном изоляторе Барселоны. Российское генеральное консульство поддерживает с ним контакт.

По информации НТВ, юристы считают, что вероятность экстрадиции очень высока, так как решение испанского суда может быть вынесено кулуарно.