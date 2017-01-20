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00:59 (мск), источник: БЕЛТА

В Могилеве парень и девушка ограбили ТЦ «Армада»

Приехавшие на место случившегося оперативники увидели в торговом центре поврежденный роллет. Задержанными по подозрению в совершении данного грабежа оказались двое молодых людей — парень 1994 г. р. и девушка 1995 г. р.

22-летний парень и 21-летняя девушка подозреваются в ограблении одного из могилевских торговых центров.

Как рассказали БЕЛТА в УСК по Могилевской области, во вторник ночью, 17 января, из торгового павильона ТЦ «Армада», расположенного по улице Лазаренко, украли более 11 тысяч белорусских рублей.

Приехавшие на место случившегося оперативники увидели в торговом центре поврежденный роллет. Задержанными по подозрению в совершении данного грабежа оказались двое молодых людей — парень 1994 г. р. и девушка 1995 г. р.

В данный момент с ними работают следователи, стараясь установить подробности произошедшего.

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