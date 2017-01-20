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00:56 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Житель Гродно после драки вторую неделю находится в реанимации

Гродненские следователи разыскивают свидетелей тяжкого происшествия, произошедшего 4 января около 00:40 на ул. Лиможа в Гродно.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Об этом сообщает официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

25-летний житель областного центра нанес несколько ударов локтем в голову 33-летнему гродненцу. Инцидент случился у входа в магазин «АЛМИ». В итоге, от ударов пострадавший упал на тротуарную плитку, получив дополнительные телесные повреждения. Он был госпитализирован в больницу и до сих пор находится в реанимации.

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По факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Подозреваемый уже установлен и задержан сотрудниками органов внутренних дел. При освидетельствовании содержание алкоголя в его крови превысило 1,7 промилле.

В ходе расследования было изучено место происшествия, допрошены свидетели и изъята камера наружного видеонаблюдения магазина. В отношении пострадавшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

Тем не менее, правоохранительным органам не удалось выяснить личности тех, кого сняла видеокамера, а именно — трех парней и двух девушек. По версии следствия, именно эти молодые люди являются очевидцами преступления.

В связи с этим, следователи обращаются к указанным лицам за оказанием помощи в расследовании для полного, всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств. Позвонить можно по телефонам: 8 (0152) 72−42−32 или 102.

Подготовила Наталья Часовитина.

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