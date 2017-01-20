Чиновники Артема просят осторожнее травить тараканов

Во избежание несчастных случаев чиновники рекомендуют не использовать химические средства неизвестного происхождения и не приобретать несертифицированную продукцию, подвергая опасности свою жизнь и жизнь своих близких.

Напомним, сейчас полиция Артема проводит проверку по факту несчастного случая, произошедшего в одной из семей. Пятилетний мальчик погиб, отравившись парами неизвестного вещества, содержащегося в таблетках для уничтожения тараканов.

Папа мальчика принес домой средство с неизвестным ядом. Примерно 15 штук таких таблеток он разбросал по квартире. Через некоторое время таблетки превратились в порошок, из которого начали выделяться ядовитые пары. Всей семье стало очень плохо. Вызвали скорую помощь. К сожалению маленькому ребенку скорая помочь уже не смогла.

На фото по неподтвержденным пока данным и есть то самое ядовитое средство, имеющее первый класс опасности и предназначенное только для обработки складов, ангаров и других нежилых помещений.