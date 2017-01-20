Студентки-живодерки в Хабаровске приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела

Хабаровск, 20 января, AmurMedia.

Шестым следственным управлением Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации с дислокацией в городе Хабаровске двум жительницам краевой столицы и 18-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в окончательной редакции. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой), ч.1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), ч.2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды), сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе СУ СК РФ.

По версии следствия, две несовершеннолетние обвиняемые подруги с июня по август 2016 года с применением садистских методов систематически и жестоко обращались с животными, увечили их и убивали. Приступив к расследованию данного уголовного дела следователи, учитывая дерзость поведения несовершеннолетних, полностью исследовали их личности и образ жизни. В результате следствие предъявило им обвинение и в совершении других преступлений.

Так, установлено, что в 2015 и 2016 годах одна из обвиняемых — несовершеннолетняя жительница города Хабаровска неоднократно размещала на странице социальной сети «ВКонтакте» изображения и тексты, оскорбляющие религиозные чувства верующих. Кроме того, в период с марта по октябрь 2016 года она совместно с другим несовершеннолетним парнем изготовила и разместила в сети «Интернет» видеозапись, содержащую сцены унижения человеческого достоинства потерпевшего по признаку принадлежности к социальной группе. А 28 июля 2016 года обвиняемые девушки совершили разбойное нападение на жителя города Хабаровска.

Расследование указанных преступлений проведено в кратчайшие сроки. Менее чем за 3 месяца по уголовному делу проведено более 400 следственных и процессуальных действий, в том числе в других субъектах страны, допрошено более 150 лиц, проведено 39 различных судебных экспертиз: психолого-психиатрические, психолого-лингвистическая, социологическая, судебно-медицинская, ветеринарные, в том числе ситуационные, баллистические, генотипоскопические, компьютерно-технические. Кроме того, следственным органом внесено четыре представления в различные учреждения и ведомства власти с целью устранения причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

В результате кропотливой работы следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, после ознакомления обвиняемых в порядке 217 УПК РФ с соответствующими материалами, уголовное дело будет направлено для утверждения обвинительного заключения.