Студентки-живодерки в Хабаровске приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела
После этого дело будет направлено для утверждения обвинительного заключения.
После этого дело будет направлено для утверждения обвинительного заключения.
Хабаровск, 20 января, AmurMedia.
Шестым следственным управлением Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации с дислокацией в городе Хабаровске двум жительницам краевой столицы и 18-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в окончательной редакции. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой), ч.1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), ч.2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды), сообщили ИА AmurMedia в
По версии следствия, две несовершеннолетние обвиняемые подруги с июня по август 2016 года с применением садистских методов систематически и жестоко обращались с животными, увечили их и убивали. Приступив к расследованию данного уголовного дела следователи, учитывая дерзость поведения несовершеннолетних, полностью исследовали их личности и образ жизни. В результате следствие предъявило им обвинение и в совершении других преступлений.
Так, установлено, что в 2015 и 2016 годах одна из обвиняемых — несовершеннолетняя жительница города Хабаровска неоднократно размещала на странице социальной сети «ВКонтакте» изображения и тексты, оскорбляющие религиозные чувства верующих. Кроме того, в период с марта по октябрь 2016 года она совместно с другим несовершеннолетним парнем изготовила и разместила в сети «Интернет» видеозапись, содержащую сцены унижения человеческого достоинства потерпевшего по признаку принадлежности к социальной группе. А 28 июля 2016 года обвиняемые девушки совершили разбойное нападение на жителя города Хабаровска.
Расследование указанных преступлений проведено в кратчайшие сроки. Менее чем за 3 месяца по уголовному делу проведено более 400 следственных и процессуальных действий, в том числе в других субъектах страны, допрошено более 150 лиц, проведено 39 различных судебных экспертиз:
В результате кропотливой работы следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, после ознакомления обвиняемых в порядке 217 УПК РФ с соответствующими материалами, уголовное дело будет направлено для утверждения обвинительного заключения.