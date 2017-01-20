Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман экстрадирован в США

В ожидании экстрадиции преступник находился в тюрьме города Сьюдад-Хуарес на границе с США. «Правительство Мексики сегодня экстрадировало Хоакина Гусмана Лоэру в США», — говорится в сообщении МИД, размещенном на официальной странице ведомства в сети микроблогов Twitter.

В штатах Техас и Калифорния один из самых известных преступников Мексики обвиняется в совершении тяжких преступлений, в том числе в умышленных убийствах и торговле наркотиками. В ночь на 12 июля 2015 года наркобарон сбежал из тюрьмы максимально строгого режима «Альтиплано» в штате Мехико прямо из своей камеры по 1,5-километровому туннелю, прорытому на глубине 10 метров. Мексиканские морские пехотинцы смогли поймать его 8 января прошлого года в городе Лос-Мочис в штате Синалоа.