Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман экстрадирован в США

В ожидании экстрадиции преступник находился в тюрьме города Сьюдад-Хуарес на границе с США. «Правительство Мексики сегодня экстрадировало Хоакина Гусмана Лоэру в США», — говорится в сообщении МИД, размещенном на официальной странице ведомства в сети микроблогов Twitter.
В штатах Техас и Калифорния один из самых известных преступников Мексики обвиняется в совершении тяжких преступлений, в том числе в умышленных убийствах и торговле наркотиками. В ночь на 12 июля 2015 года наркобарон сбежал из тюрьмы максимально строгого режима «Альтиплано» в штате Мехико прямо из своей камеры по 1,5-километровому туннелю, прорытому на глубине 10 метров. Мексиканские морские пехотинцы смогли поймать его 8 января прошлого года в городе Лос-Мочис в штате Синалоа.
Отбывать наказание Гусмана вновь отправили в «Альтиплано», при этом режим его содержания был ужесточен. Позднее преступника перевезли в тюрьму города Сьюдад-Хуарес в штате Чиуауа. В мае 2016 года власти одобрили выдачу наркобарона в США, однако его адвокатам удалось ее избежать. Тем не менее, 20 октября суд отклонил поданные защитой Гусмана пять прошений против его экстрадиции.