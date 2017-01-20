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02:07 (мск), источник: ТАСС

Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман экстрадирован в США

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Главарь мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по кличке Коротышка был экстрадирован в США. Об этом сообщило в четверг, 19 января, министерство иностранных дел страны.

Источник: AP 2016

В ожидании экстрадиции преступник находился в тюрьме города Сьюдад-Хуарес на границе с США. «Правительство Мексики сегодня экстрадировало Хоакина Гусмана Лоэру в США», — говорится в сообщении МИД, размещенном на официальной странице ведомства в сети микроблогов Twitter.

В штатах Техас и Калифорния один из самых известных преступников Мексики обвиняется в совершении тяжких преступлений, в том числе в умышленных убийствах и торговле наркотиками. В ночь на 12 июля 2015 года наркобарон сбежал из тюрьмы максимально строгого режима «Альтиплано» в штате Мехико прямо из своей камеры по 1,5-километровому туннелю, прорытому на глубине 10 метров. Мексиканские морские пехотинцы смогли поймать его 8 января прошлого года в городе Лос-Мочис в штате Синалоа.

Отбывать наказание Гусмана вновь отправили в «Альтиплано», при этом режим его содержания был ужесточен. Позднее преступника перевезли в тюрьму города Сьюдад-Хуарес в штате Чиуауа. В мае 2016 года власти одобрили выдачу наркобарона в США, однако его адвокатам удалось ее избежать. Тем не менее, 20 октября суд отклонил поданные защитой Гусмана пять прошений против его экстрадиции.

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