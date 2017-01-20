Пентагон передал ОАЭ содержавшегося в Гуантанамо россиянина Мингазова

«Минобороны США объявило сегодня о передаче трех заключенных: Равиля Мингазова, Хаджи Вали Мухаммеда и Йассима Касима из тюрьмы Гуантанамо правительству ОАЭ», — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что еще один узник был передан властям Саудовской Аравии. «Министерство обороны объявило сегодня о переводе Джабрана Аль-Кахтани из следственного изолятора в Гуантанамо правительству Королевства Саудовская Аравия», — подчеркивается в сообщении.
Таким образом, в тюрьме остаются 41 заключенный.
США выразили благодарность правительству Саудовской Аравии и правительству Объединенных Арабских Эмиратов за гуманитарный жест и готовность поддержать усилия США по закрытию Гуантанамо.
Гражданин РФ Мингазов провел в Гуантанамо 14 лет. Его арестовали в Пакистане, где он, по версии американских спецслужб, проходил тренинг в лагере для террористов. Сам Мингазов обвинения в свой адрес категорически отвергал. Российские власти неоднократно требовали отправки Мингазова на родину.
В июле 2016 года власти США подтвердили освобождение Мингазова. Он не выразил желания возвращаться в Россию, опасаясь уголовного преследования. Кроме того, военное ведомство приводило слова Мингазова, согласно которым даже лечение, оказанное ему в условиях Гуантанамо, было лучше такового в РФ.