Пентагон передал ОАЭ содержавшегося в Гуантанамо россиянина Мингазова

Куба потребует от США отмены блокады и возврата территории Гуантанамо

«Минобороны США объявило сегодня о передаче трех заключенных: Равиля Мингазова, Хаджи Вали Мухаммеда и Йассима Касима из тюрьмы Гуантанамо правительству ОАЭ», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что еще один узник был передан властям Саудовской Аравии. «Министерство обороны объявило сегодня о переводе Джабрана Аль-Кахтани из следственного изолятора в Гуантанамо правительству Королевства Саудовская Аравия», — подчеркивается в сообщении.

Таким образом, в тюрьме остаются 41 заключенный.

США выразили благодарность правительству Саудовской Аравии и правительству Объединенных Арабских Эмиратов за гуманитарный жест и готовность поддержать усилия США по закрытию Гуантанамо.