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02:52 (мск), источник: Интерфакс

Пентагон передал ОАЭ содержавшегося в Гуантанамо россиянина Мингазова

Москва. 20 января. INTERFAX.RU — Пентагон в четверг сообщил о передаче в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию четырех узников тюрьмы Гуантанамо (Куба), в том числе россиянина Равиля Мингазова.

Источник: Reuters
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«Минобороны США объявило сегодня о передаче трех заключенных: Равиля Мингазова, Хаджи Вали Мухаммеда и Йассима Касима из тюрьмы Гуантанамо правительству ОАЭ», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что еще один узник был передан властям Саудовской Аравии. «Министерство обороны объявило сегодня о переводе Джабрана Аль-Кахтани из следственного изолятора в Гуантанамо правительству Королевства Саудовская Аравия», — подчеркивается в сообщении.

Таким образом, в тюрьме остаются 41 заключенный.

США выразили благодарность правительству Саудовской Аравии и правительству Объединенных Арабских Эмиратов за гуманитарный жест и готовность поддержать усилия США по закрытию Гуантанамо.

Гражданин РФ Мингазов провел в Гуантанамо 14 лет. Его арестовали в Пакистане, где он, по версии американских спецслужб, проходил тренинг в лагере для террористов. Сам Мингазов обвинения в свой адрес категорически отвергал. Российские власти неоднократно требовали отправки Мингазова на родину.

В июле 2016 года власти США подтвердили освобождение Мингазова. Он не выразил желания возвращаться в Россию, опасаясь уголовного преследования. Кроме того, военное ведомство приводило слова Мингазова, согласно которым даже лечение, оказанное ему в условиях Гуантанамо, было лучше такового в РФ.

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