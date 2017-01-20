Пик заболеваемости ОРВИ в Хабаровском крае придется на конец января
Сейчас специалисты фиксируют снижение числа заболевших, однако в Роспотребнадзоре полагают, что это временное явление.
Сейчас специалисты фиксируют снижение числа заболевших, однако в Роспотребнадзоре полагают, что это временное явление.
Пик роста заболеваемости ОРВИ прогнозируется на следующей неделе. Об этом заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева на заседании краевой санитарной противоэпидемической комиссии, сообщает портал «Губерния».
«У нас традиционно в этот период возрастает заболеваемость ОРВИ. На прошлой неделе пороги по краю были превышены на 60%, [позже произошло небольшое снижение, однако затем] рост будет продолжаться. В этом сезоне подъем заболеваемости ОРВИ начался раньше примерно на пять недель — его вызывали риновирусы,
Сейчас больше всего заболевших — в Хабаровске и пригородах, а также в