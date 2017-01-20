Пик заболеваемости ОРВИ в Хабаровском крае придется на конец января

Пик роста заболеваемости ОРВИ прогнозируется на следующей неделе. Об этом заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева на заседании краевой санитарной противоэпидемической комиссии, сообщает портал «Губерния».

«У нас традиционно в этот период возрастает заболеваемость ОРВИ. На прошлой неделе пороги по краю были превышены на 60%, [позже произошло небольшое снижение, однако затем] рост будет продолжаться. В этом сезоне подъем заболеваемости ОРВИ начался раньше примерно на пять недель — его вызывали риновирусы, респираторно-синцитиальные и аденовирусы. Это ОРВИ негриппозной этиологии. А в декабре начался активно регистрироваться рост заболеваемости гриппом AH1N1. Тяжелых случаев гриппа у нас не зарегистрировано», — прокомментировала Татьяна Зайцева.