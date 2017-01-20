Гражданин Казахстана признался в США в пособничестве ИГ

Саидахметов (21 год) жил в Нью-Йорке. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет, даже несмотря на сделку с правосудием.

Прокурор США Роберт Кейперс заявил, что обвиняемый намеревался поехать в Сирию и воевать там на стороне ИГ либо осуществить теракт на территории США.