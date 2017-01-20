В Иркутске во время погони задержали нарушителя, лишенного прав

Автоинспекторы задержали во время преследования нарушителя, ранее лишенного прав управления. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел 18 января в областном центре. Экипаж ДПС заметил автомобиль «Субару» без переднего регистрационного номера и тонированными боковыми окнами. На законные требования полицейских остановиться водитель иномарки увеличил скорость. Началось преследование.

После непродолжительной погони иномарку удалось блокировать возле одного из домов. Однако сам водитель решил укрыться во дворе многоэтажек. Через несколько минут он в наручниках стоял у капота своего автомобиля.

Задержанным оказался иркутянин, неоднократно нарушавший требования ПДД. Так, за последние 2 года его привлекли к административной ответственности более 10 раз. В прошлом году он уже был лишён водительских прав. За нарушителем числится неоплаченных штрафов на 40 тысяч рублей.