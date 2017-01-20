Жителя Хабаровского края обокрали, пока он отдыхал в сауне
Жителя села Калинка обокрали, когда он вместе с приятелями отдыхал в хабаровской сауне.
Жителя села Калинка обокрали, когда он вместе с приятелями отдыхал в хабаровской сауне.
Как выяснилось, 60 тысяч рублей у потерпевшего украла его знакомая. Женщина развлекалась вместе с компанией. Увидев, что мужчина вышел из комнаты, фигурантка забрала деньги.
Сейчас 30-летняя хабаровчанка находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на