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04:31 (мск), источник: Губерния онлайн

Жителя Хабаровского края обокрали, пока он отдыхал в сауне

Жителя села Калинка обокрали, когда он вместе с приятелями отдыхал в хабаровской сауне.

Как выяснилось, 60 тысяч рублей у потерпевшего украла его знакомая. Женщина развлекалась вместе с компанией. Увидев, что мужчина вышел из комнаты, фигурантка забрала деньги.

Сейчас 30-летняя хабаровчанка находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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