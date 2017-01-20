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04:37 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке трехмесячный ребенок скончался от пневмонии

Доследственную проверку по факту смерти маленького мальчика в ВКБ № 2 проводят следователи СК во Владивостоке. Трехмесячный ребенок скончался в инфекционном отделении от пневмонии.

Источник: Вести Приморье

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, врачи скорой доставили ребенка из дома по улице Баляева в больницу, так как он стал сильно кашлять и задыхался. Врачи поместили малыша в инфекционное отделение и оказали ему всю необходимую помощь, но спасти его не удалось, и он скончался.

К выяснению всех обстоятельств произошедшего приступили стражи порядка, а также следователи СК. Результаты доследственной проверки станут известны позже.

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