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07:24 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Одна пострадавшая при обрушении крыши конного клуба в Бердске остается в больнице

В Новосибирской области сегодня устанавливают причины ЧП в конном клубе под Бердском. По предварительной версии кровля манежа рухнула под тяжестью снега. Два человека погибли. Три пострадали.

По данным СК, манеж оказался самовольно построенным. По версии следствия — крыша самовольной постройки не выдержала большого количества снега.

Руководитель «Аллюра» задержан по подозрению в совершении преступления. Ей грозит 10 лет лишения свободы. Сейчас Продолжается допрос и работа на месте ЧП. К а следователям предстоит тщательно изучать место трагедии.

И как стало известно к этой минуте в мед учреждении остается одна девушка, ее перевели из Бердской городской больницы в Новосибирский НИИТО, вторую девочку, с незначительными ушибами — отпустили домой.

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