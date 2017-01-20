Одна пострадавшая при обрушении крыши конного клуба в Бердске остается в больнице

По данным СК, манеж оказался самовольно построенным. По версии следствия — крыша самовольной постройки не выдержала большого количества снега.

Руководитель «Аллюра» задержан по подозрению в совершении преступления. Ей грозит 10 лет лишения свободы. Сейчас Продолжается допрос и работа на месте ЧП. К а следователям предстоит тщательно изучать место трагедии.