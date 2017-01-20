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05:33 (мск), источник: ТАСС

В Химках в результате вооруженного ограбления погиб инкассатор

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Неизвестные совершили вооруженное ограбление в Химках, погиб инкассатор. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областной полиции, ведется поиск преступников.

Источник: РИА "Новости"

«Неизвестные около часа ночи совершили вооруженное нападение на инкассаторов возле крупного торгового центра. В результате нападения один инкассатор погиб, преступникам удалось скрыться», — сказали в пресс-службе.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства разбойного нападения и сумма похищенных денег.

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