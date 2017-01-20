В Химках в результате вооруженного ограбления погиб инкассатор
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Неизвестные совершили вооруженное ограбление в Химках, погиб инкассатор. Как сообщили ТАСС в
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Неизвестные совершили вооруженное ограбление в Химках, погиб инкассатор. Как сообщили ТАСС в
«Неизвестные около часа ночи совершили вооруженное нападение на инкассаторов возле крупного торгового центра. В результате нападения один инкассатор погиб, преступникам удалось скрыться», — сказали в
На месте ЧП работает