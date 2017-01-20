В Приморье выросло число непригодных для проживания затопленных домов

«Это 19 домов в посёлке Светлая, 25 в селе Мельничное и 16 в Вострецово, три дома в Лесозаводске, два в Лазо и один в Дальнегорске», — отмечается в сообщении. По 32 домам уже составлены соответствующие документы.

В краевом департаменте социальной защиты населения считают, что после зимы число таких домов может вновь увечиться.



В сентябре в Приморье произошло наводнение после пришедшего в регион тайфуна «Лайонрок». В крае выпала трёхмесячная норма осадков. От стихийного бедствия пострадали 27 из 34 муниципалитетов региона. Затоплению подверглись 170 населённых пунктов, в зоне паводка оказались 216 школ и 192 детских сада.



Вода повредила более тысячи домов, 435 из них полностью непригодны для проживания. Свыше 40 тыс. человек частично или полностью потеряли имущество.



В крае месяц действовал режим ЧС федерального уровня. Режим ЧС регионального уровня сняли лишь спустя 4 месяца.