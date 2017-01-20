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06:07 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

В Приморье выросло число непригодных для проживания затопленных домов

Общее число непригодных для проживания домов, подвергшихся наводнению осенью в Приморском крае, увеличилось до 498 после того, как ещё 66 зданий не выдержали испытания морозами, сообщает администрация региона.

Источник: Reuters

«Это 19 домов в посёлке Светлая, 25 в селе Мельничное и 16 в Вострецово, три дома в Лесозаводске, два в Лазо и один в Дальнегорске», — отмечается в сообщении. По 32 домам уже составлены соответствующие документы.

В краевом департаменте социальной защиты населения считают, что после зимы число таких домов может вновь увечиться.

В сентябре в Приморье произошло наводнение после пришедшего в регион тайфуна «Лайонрок». В крае выпала трёхмесячная норма осадков. От стихийного бедствия пострадали 27 из 34 муниципалитетов региона. Затоплению подверглись 170 населённых пунктов, в зоне паводка оказались 216 школ и 192 детских сада.

Вода повредила более тысячи домов, 435 из них полностью непригодны для проживания. Свыше 40 тыс. человек частично или полностью потеряли имущество.

В крае месяц действовал режим ЧС федерального уровня. Режим ЧС регионального уровня сняли лишь спустя 4 месяца.

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