Приморского бизнесмена этапировали в колонию до апелляции в Верховном суде

Предприниматель и меценат из Уссурийска Александр Расторгуев этапирован из СИЗО Уссурийска в колонию строгого режима в районе Партизанска.

17 февраля 2016 года в Уссурийском районном суде был вынесен приговор известному уссурийскому предпринимателю Александру Расторгуеву, которого обвиняли в организации «убийства прошлых лет». По приговору суда Александр Расторгуев получил 16 лет колонии строгого режима. В ноябре 2016 года Приморский краевой суд по апелляции снизил наказание для Александра Расторгуева — вместо 16 ему окончательно назначено наказание в виде 14 лет строгого режима. При этом с 2013 года Александр Расторгуев содержится под стражей.

Предпринимателю и меценату Расторгуеву вменялось в вину «убийство прошлых лет» — якобы в 1998 году по его указанию был убит Сергей Гостюшев, известный в Уссурийске как «Банзай». Кстати, сам Сергей Гостюшев получил одну из оценок суда как «человек, имеющий авторитет в криминальной среде». В биографии Гостюшева, например, имеется судимость за совершение группового изнасилования.

В конце 1990-х Уссурийск потрясла волна громких убийств и покушений. Одно из таких убийств было совершено утром 14 июля 1998 года неподалеку от Уссурийска, на загородной дороге в районе озера Солдатского. Машину Сергея Гостюшева (широко известного в определенных кругах под именем «Банзай»), расстреляли из автомата. Организацию именно этого убийства силовики Приморья вменяют в вину Расторгуеву.

Спустя три недели, 5 августа 1998 года во Владивостоке был застрелен Сергей Лантвоев — внешний управляющий ОАО, контролировавшего в то время территорию «Овощного рынка» в Уссурийске. Еще через три недели, 28 августа 1998 года в Уссурийске было совершено покушение на партнера Гостюшева Игоря Крутько.

15 лет все эти преступления оставались нераскрытыми. Но в середине апреля 2013 года на основании показаний неких неназванных свидетелей уголовное дело об убийстве Банзая было возобновлено. По версии следствия, убийство якобы организовал Расторгуев, который имел затяжной конфликт с «авторитетным предпринимателем» на почве неких личных неприязненных отношений.

Сам Расторгуев отрицал свою вину в организации убийства Банзая, расценивая дело как попытку «отжима» своего бизнеса — авторынка и «китайского рынка» в Уссурийске. Расторгуев даже направил несколько заявлений о том, что принадлежащие ему предприятия были по-рейдерски захвачены родственником действующего сотрудника прокуратуры Уссурийска.

А недавно Александр Расторгуев, как сообщают информированные источники, был этапирован из СИЗО Уссурийска в колонию строгого режима в районе Партизанска — кстати, до окончания срока апелляции в Верховном суде РФ.