Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 необычных мест хранения на кухне
Все, что нужно знать об эффекте плацебо
Построенные за $250 млн объекты Олимпиады оказались заброшены
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Балерина plus-size прославилась в Сети благодаря танцам
Икона стиля и «главная мама страны»: какой запомнят Мишель ОбамуВ пятницу утром Белый дом покинет Мишель Обама, которая была его хозяйкой на протяжении последних восьми лет
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
"Не кадр, а шедевр": фанаты о провокационном фото жены Михайлова
Самолет Путина поврежден: СМИ о последствиях
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
"Что же она молчала, когда он был жив?": вдова актёра о Прокловой
Ваенга с мужем в больнице под капельницами - СМИ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
14Зима в Северном полушарии
22Вечное сияние Джима Керри
1645-летие Константина Хабенского
06:10 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморского бизнесмена этапировали в колонию до апелляции в Верховном суде

За убийства прошлых лет отправили в колонию известного уссурийского коммерсанта Александра Расторгуева. Сам он считает дело заказным и категорически отрицает свою вину, сообщает ИА Дейта.

Источник: ДЕЙТА

Предприниматель и меценат из Уссурийска Александр Расторгуев этапирован из СИЗО Уссурийска в колонию строгого режима в районе Партизанска.

17 февраля 2016 года в Уссурийском районном суде был вынесен приговор известному уссурийскому предпринимателю Александру Расторгуеву, которого обвиняли в организации «убийства прошлых лет». По приговору суда Александр Расторгуев получил 16 лет колонии строгого режима. В ноябре 2016 года Приморский краевой суд по апелляции снизил наказание для Александра Расторгуева — вместо 16 ему окончательно назначено наказание в виде 14 лет строгого режима. При этом с 2013 года Александр Расторгуев содержится под стражей.

Предпринимателю и меценату Расторгуеву вменялось в вину «убийство прошлых лет» — якобы в 1998 году по его указанию был убит Сергей Гостюшев, известный в Уссурийске как «Банзай». Кстати, сам Сергей Гостюшев получил одну из оценок суда как «человек, имеющий авторитет в криминальной среде». В биографии Гостюшева, например, имеется судимость за совершение группового изнасилования.

В конце 1990-х Уссурийск потрясла волна громких убийств и покушений. Одно из таких убийств было совершено утром 14 июля 1998 года неподалеку от Уссурийска, на загородной дороге в районе озера Солдатского. Машину Сергея Гостюшева (широко известного в определенных кругах под именем «Банзай»), расстреляли из автомата. Организацию именно этого убийства силовики Приморья вменяют в вину Расторгуеву.

Спустя три недели, 5 августа 1998 года во Владивостоке был застрелен Сергей Лантвоев — внешний управляющий ОАО, контролировавшего в то время территорию «Овощного рынка» в Уссурийске. Еще через три недели, 28 августа 1998 года в Уссурийске было совершено покушение на партнера Гостюшева Игоря Крутько.

15 лет все эти преступления оставались нераскрытыми. Но в середине апреля 2013 года на основании показаний неких неназванных свидетелей уголовное дело об убийстве Банзая было возобновлено. По версии следствия, убийство якобы организовал Расторгуев, который имел затяжной конфликт с «авторитетным предпринимателем» на почве неких личных неприязненных отношений.

Сам Расторгуев отрицал свою вину в организации убийства Банзая, расценивая дело как попытку «отжима» своего бизнеса — авторынка и «китайского рынка» в Уссурийске. Расторгуев даже направил несколько заявлений о том, что принадлежащие ему предприятия были по-рейдерски захвачены родственником действующего сотрудника прокуратуры Уссурийска.

А недавно Александр Расторгуев, как сообщают информированные источники, был этапирован из СИЗО Уссурийска в колонию строгого режима в районе Партизанска — кстати, до окончания срока апелляции в Верховном суде РФ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Приморские ученые едут в Арктику
Пентагон передал ОАЭ содержавшегося в Гуантанамо россиянина
Минобороны планирует отказаться от эксплуатации самолетов Ту-154
Африканские страны приостановили военную операцию в Гамбии
Мэр Нью-Йорка и голливудские актеры вышли на акцию против Трампа
Наркобарон Коротышка экстрадирован в США
Сыгравший агента ФБР в сериале «Твин Пикс» актер умер от рака
Снежная лавина накрыла отель в Италии: найдены трое погибших
Спорт
Без двух минут чемпионка: трагедия Подчуфаровой в Антерсельве Два промаха на четвертом огневом рубеже спустили Ольгу Подчуфарову с пьедестала на восьмое место индивидуальной гонки
Авто
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил введение штрафа в 5000 рублей за опасное вождение
Hi-Tech
Фото: каким был самый первый компьютер в мире Пока мировые информационные агентства обсуждают создание Китаем самого мощного компьютера в мире, который обещают представить в 2017 году, Hi-Tech Mail.ru предлагает вам вспомнить, каким был самый первый компьютер
Кино
Громкая премьера: Пугачева, Галкин, Высоцкая на показе «Рая» Звезды российского кино и шоу-бизнеса, а также высокопоставленные государственные деятели получили возможность увидеть выдвинутый на «Оскар» фильм Андрея Кончаловского
Недвижимость
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал Родная мать девочки жаждет восстановить контакт с дочкой.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь