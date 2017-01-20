В Омске таможенник пойдёт под суд за взятки и кражу двигателя
По данным СМИ, речь идёт о Юрии Райкине, которого уволили с должности замначальника Омской таможни по тыловому обеспечению.
По данным СМИ, речь идёт о Юрии Райкине, которого уволили с должности замначальника Омской таможни по тыловому обеспечению.
Омский транспортный прокурор направил в Первомайский районный суд уголовное дело на таможенника. Обвиняемым числится бывший заместитель начальника отдела тылового обеспечения Омской таможни.
Как сообщает
По данным омских СМИ, обвиняемый — это Юрий Райкин. В прошлом он был заместителем начальника Омской таможни по тыловому обеспечению. Но позже Райкина уволили за должностное преступление — мошенничество. Куйбышевский районный суд приговорил бывшего таможенника к году лишения свободы условно.