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07:27 (мск), источник: Om1.ru

В Омске таможенник пойдёт под суд за взятки и кражу двигателя

По данным СМИ, речь идёт о Юрии Райкине, которого уволили с должности замначальника Омской таможни по тыловому обеспечению.

Омский транспортный прокурор направил в Первомайский районный суд уголовное дело на таможенника. Обвиняемым числится бывший заместитель начальника отдела тылового обеспечения Омской таможни.

Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, в уголовном деле две статьи — «Кража» и «Получение взятки». По версии следствия, в марте 2016 года фигурант украл из гаража Омской таможни принадлежащий ей дизельный двигатель. Также сотрудник дважды брал взятки от индивидуального предпринимателя. Это была плата за «услугу»: таможенник подстраивал бизнесмену победы на ведомственных аукционах. Взятки госслужащий брал как деньгами, так и «борзыми щенками»: предприниматель покупал ему тележку для грузов, помогал с техобслуживанием и мойкой машины.

По данным омских СМИ, обвиняемый — это Юрий Райкин. В прошлом он был заместителем начальника Омской таможни по тыловому обеспечению. Но позже Райкина уволили за должностное преступление — мошенничество. Куйбышевский районный суд приговорил бывшего таможенника к году лишения свободы условно. По-видимому, речь идёт об ещё одном уголовном деле в отношении Райкина.

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