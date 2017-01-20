В Омске таможенник пойдёт под суд за взятки и кражу двигателя

Омский транспортный прокурор направил в Первомайский районный суд уголовное дело на таможенника. Обвиняемым числится бывший заместитель начальника отдела тылового обеспечения Омской таможни.

Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, в уголовном деле две статьи — «Кража» и «Получение взятки». По версии следствия, в марте 2016 года фигурант украл из гаража Омской таможни принадлежащий ей дизельный двигатель. Также сотрудник дважды брал взятки от индивидуального предпринимателя. Это была плата за «услугу»: таможенник подстраивал бизнесмену победы на ведомственных аукционах. Взятки госслужащий брал как деньгами, так и «борзыми щенками»: предприниматель покупал ему тележку для грузов, помогал с техобслуживанием и мойкой машины.