Виновника ДТП со смертельным исходом осудили в Хабаровске
Молодого человека приговорили к
Молодого человека приговорили к
В Железнодорожном районном суде вынесли приговор автолюбителю, по вине которого в мае прошлого года в аварии погибла девушка, еще два человека получили серьезные травмы, сообщает портал «Губерния». Наказание понесет 22-летний хабаровчанин.
В день, когда произошла трагедия, водитель сел за руль пьяным. Молодой человек отмечал предстоящую покупку машины. Взяв «Премио» сестры, фигурант поехал к другу. Девушки сели к ним чуть позже, в Северном микрорайоне, у кафе «Звездная ночь».
Компания направилась в гости к водителю, где собиралась продолжить веселье. ДТП случилось у локомотивного депо на проспекте 60-летия Октября. Объезжая по встречной полосе попутный «Соболь», нарушитель задел его на скорости около 80 километров в час. После этого «Премио» вынесло на обочину, где автомобиль врезался в фонарный столб.
Приятель водителя, ехавший на переднем сиденье, получил разрыв органов брюшины. У виновника ДТП была диагностирована компрессионная травма позвоночника. Одна из девушек была доставлена в больницу с осложненным перелом бедра, другая скончалась на месте от открытой
«Водителю назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в
Виновник автокатастрофы судимостей не имел. Он признал вину и согласился выплатить компенсацию потерпевшим. Бабушка жертвы автокатастрофы, которая воспитывала рано осиротевшую внучку с детства, просить ужесточения наказания не стала. Женщина решила, что это уже никак не поможет погибшей.