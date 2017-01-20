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06:21 (мск), источник: Губерния онлайн

Виновника ДТП со смертельным исходом осудили в Хабаровске

Молодого человека приговорили к колонии-поселению.

В Железнодорожном районном суде вынесли приговор автолюбителю, по вине которого в мае прошлого года в аварии погибла девушка, еще два человека получили серьезные травмы, сообщает портал «Губерния». Наказание понесет 22-летний хабаровчанин.

В день, когда произошла трагедия, водитель сел за руль пьяным. Молодой человек отмечал предстоящую покупку машины. Взяв «Премио» сестры, фигурант поехал к другу. Девушки сели к ним чуть позже, в Северном микрорайоне, у кафе «Звездная ночь».

Компания направилась в гости к водителю, где собиралась продолжить веселье. ДТП случилось у локомотивного депо на проспекте 60-летия Октября. Объезжая по встречной полосе попутный «Соболь», нарушитель задел его на скорости около 80 километров в час. После этого «Премио» вынесло на обочину, где автомобиль врезался в фонарный столб.

Приятель водителя, ехавший на переднем сиденье, получил разрыв органов брюшины. У виновника ДТП была диагностирована компрессионная травма позвоночника. Одна из девушек была доставлена в больницу с осложненным перелом бедра, другая скончалась на месте от открытой черепно-мозговой травмы. Из «Премио» ее достали последней — удар о столб пришелся именно на ее сторону. Чтобы добраться до тела, спасателям пришлось срезать двери и крышу машины.

«Водителю назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме этого, он лишен права заниматься любой деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года», — сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района.

Виновник автокатастрофы судимостей не имел. Он признал вину и согласился выплатить компенсацию потерпевшим. Бабушка жертвы автокатастрофы, которая воспитывала рано осиротевшую внучку с детства, просить ужесточения наказания не стала. Женщина решила, что это уже никак не поможет погибшей.

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