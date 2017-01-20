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06:22 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Под Енисейском ищут тело утонувшего мужчины

Мужчина провалился под лед, находясь в грузовом автомобиле.

В Красноярском крае на переправе «Енисейск-Потапово» под лед провалился водитель грузового автомобиля. Мужчина не смог выбраться из машины и утонул. Информация о происшествии появилась 20 января в ежедневной сводке КГКУ «Спасатель».

Как рассказали в ведомстве, инцидент на Енисее произошел днем ранее — 19 января. Водолазы отправились на ледовую переправу, чтобы провести спасательные работы и вытащить тело мужчины. В первый день найти утонувшего не удалось, поэтому сотрудники МЧС перенесли спасательную операцию на пятницу, 20 января.

Напомним, 16 января на Красноярском водохранилище под лед ушла машина с четырьмя людьми. Все пассажиры смогли самостоятельно выбраться из машины. На поиски едва не замерзших людей отправили спасателей. Спустя несколько часов сотрудники МЧС нашли рыбаков и эвакуировали их в спасательное подразделение.

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