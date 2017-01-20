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06:24 (мск), источник: AmurMedia.ru

Директора хабаровской фирмы признали виновным в мошенничестве в крупном размере

При содействии экс-заместителя мэра, он незаконно установил гаражные боксы.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 20 января, AmurMedia.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 51-летнему генеральному директору коммерческой организации, который признан виновным в мошенничестве и незаконной рубке лесных насаждений, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Следствием и судом установлено, что 14 октября 2015 года генеральный директор коммерческой организации обратился к заместителю мэра Хабаровска и попросил разрешения незаконно установить на одном из земельных участков гаражные боксы. Получив согласие, предприниматель, не имея никаких правоустанавливающих документов, зачистил участок от деревьев и снял плодородный слой. Затем разместил на этой территории 33 бетонных блочных бокса и дал объявление о продаже гаражей в ГСК. Стоимость каждого бокса варьировалась от 200 до 250 тысяч рублей. Несколько граждан, введенные в заблуждение о законности установки гаражей, купили у коммерсанта боксы для хранения автомобилей, в результате чего им причинен имущественный ущерб в крупном размере (1 миллион 985 тысяч рублей).

В ходе следствия злоумышленник признал свою вину, ущерб перед гражданами погасил в полном объеме.

Активную роль в раскрытии и расследовании преступления принимали сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также штраф в размере 150 тысяч рублей.

Отдельно необходимо отметить, что в декабре 2016 года вынесен приговор 36-летнему бывшему заместителю мэра города Хабаровска — председателю комитета администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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