Три «Ниссана» попали в ДТП в центре Новосибирска, об этом говорится в сообщении мобильного приложения «Автоспас».

Автомобили «Nissan X-Trail серого цвета и «Nissan Cube» ехали по улице Гоголя в сторону улицы Челюскинцев. Белый «X-Trail» ехал во встречном направлении.

На перекрёстке «Nissan Cube» начал поворачивать налево и врезался в серый «X-Trail», от удара машина выехала на встречную полосу и врезался в белый авто той же марки.