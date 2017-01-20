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07:11 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Три «Ниссана» попали в ДТП в центре Новосибирска

Один из участников аварии врезался в дорожное ограждение, никто не пострадал.

Три «Ниссана» попали в ДТП в центре Новосибирска, об этом говорится в сообщении мобильного приложения «Автоспас».

Автомобили «Nissan X-Trail серого цвета и «Nissan Cube» ехали по улице Гоголя в сторону улицы Челюскинцев. Белый «X-Trail» ехал во встречном направлении.

На перекрёстке «Nissan Cube» начал поворачивать налево и врезался в серый «X-Trail», от удара машина выехала на встречную полосу и врезался в белый авто той же марки.

«После столкновения оба Икс-Трэила выбрасывает в сторону тротуара: белого — в металлическое ограждение, серого — на сугроб задней частью», — говорится в сообщении мобильного приложения.

Никто не пострадал, автомобили получили повреждения.

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