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07:29 (мск), источник: АиФ Омск

Омичка за рулём иномарки протаранила пять автомобилей

Массовая авария произошла у НИИ Приборостроения.

Омичка за рулём иномарки протаранила пять автомобилей.

Авария произошла на улице Масленникова. Женщина за рулём белой иномарки, предположительно Hyundai Solaris, врезалась в припаркованные автомобили. Кроме машины самой автоледи, в аварии пострадали ещё четыре автомобиля.

Фотографии с места ДТП выложили в сеть очевидцы.

О пострадавших не сообщается.

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