Омичка за рулём иномарки протаранила пять автомобилей
Массовая авария произошла у НИИ Приборостроения.
Массовая авария произошла у НИИ Приборостроения.
Омичка за рулём иномарки протаранила пять автомобилей.
Авария произошла на улице Масленникова. Женщина за рулём белой иномарки, предположительно Hyundai Solaris, врезалась в припаркованные автомобили. Кроме машины самой автоледи, в аварии пострадали ещё четыре автомобиля.
Фотографии с места ДТП выложили в сеть очевидцы.
О пострадавших не сообщается.