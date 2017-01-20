На екатеринбургского покемонофила завели еще одно уголовное дело

Против скандального екатеринбургского блогера Руслана Соколовского возбудили еще одно уголовное дело — о незаконном обороте спецсредств для негласного получения информации (ч. 1 ст. 138 УК РФ). Поводом стала найденная в сентябре 2016 года во время обысков в квартире обвиняемого шпионская авторучка. Об этом журналистам заявил его адвокат Алексей Бушмаков, передает «Уралинформбюро».

Соколовский попал под прицел силовиков после того, как разместил на своем канале в YouTube видео о ловле покемонов в Храме-на-Крови. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и ч.2 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий, совершенное в местах, специально предназначенных для проведения богослужений).