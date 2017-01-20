Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 необычных мест хранения на кухне
Ученые: любая еда вредна
"Газпром" получил надежный маршрут экспорта газа в обход Украины
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Дмитрий Тарасов высказался о разводе с Ольгой Бузовой
Икона стиля и «главная мама страны»: какой запомнят Мишель ОбамуВ пятницу утром Белый дом покинет Мишель Обама, которая была его хозяйкой на протяжении последних восьми лет
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
"Не кадр, а шедевр": фанаты о провокационном фото жены Михайлова
Самолет Путина поврежден: СМИ о последствиях
СМИ: Бейонсе и Джей Зи разводятся
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
"Что же она молчала, когда он был жив?": вдова актёра о Прокловой
Ваенга с мужем в больнице под капельницами - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
14Зима в Северном полушарии
1135-летие герцогини Кембриджской
10«Бегущий огонь»
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
07:23 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На екатеринбургского покемонофила завели еще одно уголовное дело

Из-за шпионской авторучки.

Против скандального екатеринбургского блогера Руслана Соколовского возбудили еще одно уголовное дело — о незаконном обороте спецсредств для негласного получения информации (ч. 1 ст. 138 УК РФ). Поводом стала найденная в сентябре 2016 года во время обысков в квартире обвиняемого шпионская авторучка. Об этом журналистам заявил его адвокат Алексей Бушмаков, передает «Уралинформбюро».

Соколовский попал под прицел силовиков после того, как разместил на своем канале в YouTube видео о ловле покемонов в Храме-на-Крови. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и ч.2 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий, совершенное в местах, специально предназначенных для проведения богослужений).

В сентябре молодого человека взяли под стражду, но позже перевели под домашний арест. Однако после того, как юноша пообщался с одним из свидетелей по делу, его вернули в СИЗО. 19 января 2017 года Верх-Исетский райсуд продлил Соколовскому срок содержания под стражей до 22 февраля 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пермяк до смерти запинал просившегося на ночлег гостя
Пентагон передал ОАЭ содержавшегося в Гуантанамо россиянина
Песков надеется на решение Путина баллотироваться на второй срок
Минобороны планирует отказаться от эксплуатации самолетов Ту-154
Мэр Нью-Йорка и голливудские актеры вышли на акцию против Трампа
Наркобарон Коротышка экстрадирован в США
Сыгравший агента ФБР в сериале «Твин Пикс» актер умер от рака
За отрицание Октябрьской революции предложили ввести наказание
Спорт
Без двух минут чемпионка: трагедия Подчуфаровой в Антерсельве Два промаха на четвертом огневом рубеже спустили Ольгу Подчуфарову с пьедестала на восьмое место индивидуальной гонки
Авто
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил введение штрафа в 5000 рублей за опасное вождение
Hi-Tech
Фото: каким был самый первый компьютер в мире Пока мировые информационные агентства обсуждают создание Китаем самого мощного компьютера в мире, который обещают представить в 2017 году, Hi-Tech Mail.ru предлагает вам вспомнить, каким был самый первый компьютер
Кино
Громкая премьера: Пугачева, Галкин, Высоцкая на показе «Рая» Звезды российского кино и шоу-бизнеса, а также высокопоставленные государственные деятели получили возможность увидеть выдвинутый на «Оскар» фильм Андрея Кончаловского
Недвижимость
Площади квартир в России будут уменьшаться
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 необычных мест хранения на кухне
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал Родная мать девочки жаждет восстановить контакт с дочкой.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь