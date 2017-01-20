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07:30 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В столице Урала ребенок покалечился под колесами иномарки

Мальчик госпитализирован.

19 января около 16.00 в Екатеринбурге у дома № 41 на Ангарской школьник попал под колеса иномарки. У мальчика перелом голени, сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

«По предварительным данным, 39-летний водитель Kia Sportage, двигаясь со стороны Технической в направлении Билимбаевской, наехал на ребенка на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог», — уточнили «Уралинформбюро» в ОГИБДД по Екатеринбургу.

Пострадавший госпитализирован в ДГКБ № 9.

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