Омские казармы ВДВ, где погибли 20 десантников, построены незаконно

В Омске зафиксированы нарушения законодательства при возведении новых казарм в 242-м учебном центре ВДВ.

Строительные работы велись без соответствующего разрешения, проект трех зданий не был утвержден, положительное заключение госэкспертизы также отсутствовало.

Об этом стало известно после проверки Минобороны РФ в ноябре 2016 года. Учебный центр расположен в поселке Светлый. К ответственности были привлечены застройщик и подрядчик строительства новых казарм. В частности, застройщик не выполнил прежнее предписание: три здания возводились без разрешения на строительство, у компании не было утвержденного заказчиком проекта и заключения госэкспертизы.