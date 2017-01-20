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07:32 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

Омские казармы ВДВ, где погибли 20 десантников, построены незаконно

Строительные работы велись без соответствующего разрешения.

В Омске зафиксированы нарушения законодательства при возведении новых казарм в 242-м учебном центре ВДВ.

Строительные работы велись без соответствующего разрешения, проект трех зданий не был утвержден, положительное заключение госэкспертизы также отсутствовало.

Об этом стало известно после проверки Минобороны РФ в ноябре 2016 года. Учебный центр расположен в поселке Светлый. К ответственности были привлечены застройщик и подрядчик строительства новых казарм. В частности, застройщик не выполнил прежнее предписание: три здания возводились без разрешения на строительство, у компании не было утвержденного заказчиком проекта и заключения госэкспертизы.

Напомним, 12 июля 2015 года в этом учебном центре обрушилась казарма. Погибло более 20 солдат-срочников. Возбуждено уголовное дело.

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