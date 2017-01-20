«Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий выразил соболезнования родным и близким погибших при обрушении крыши крытого манежа конного клуба “Аллюр”. Владимир Городецкий дал поручение профильным министерствам и ведомствам оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших», — говорится в сообщении правительства.

Власти окажут необходимую помощь семьям погибших при обрушении конного клуба в Бердске, об этом сообщает пресс-служба правительства НСО.

Напомним, информация об обрушении крыши и в конном клубе Аллюр Бердска поступила в оперативную службу МЧС около 18 часов 19 января. Площадь обрушения крыши конного клуба составила 500 квадратных метров.



Погибли два человека, мужчина и подросток 45 и 15 лет. Погибшие были извлечены из-под завалов и умерли при транспортировке в больницу. Пострадали двое подростков.

«По подозрению в совершении преступления задержан руководитель конного клуба “Аллюр”, арендовавший указанное строение. Сейчас с ним работают следователи», — рассказали в СК.