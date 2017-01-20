Власти окажут необходимую помощь семьям погибших при обрушении конного клуба в Бердске
Напомним, в обрушении конного клуба погибли двое, два человека пострадали, директор «Аллюра» задержана.
Напомним, в обрушении конного клуба погибли двое, два человека пострадали, директор «Аллюра» задержана.
Власти окажут необходимую помощь семьям погибших при обрушении конного клуба в Бердске, об этом сообщает
«Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий выразил соболезнования родным и близким погибших при обрушении крыши крытого манежа конного клуба “Аллюр”. Владимир Городецкий дал поручение профильным министерствам и ведомствам оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших», — говорится в сообщении правительства.
Напомним, информация об обрушении крыши и в конном клубе Аллюр Бердска поступила в оперативную службу МЧС около 18 часов 19 января. Площадь обрушения крыши конного клуба составила 500 квадратных метров.
Погибли два человека, мужчина и подросток 45 и 15 лет. Погибшие были извлечены
«По подозрению в совершении преступления задержан руководитель конного клуба “Аллюр”, арендовавший указанное строение. Сейчас с ним работают следователи», — рассказали в СК.
Сейчас в больнице остается одна из пострадавших, вторая — отпущена домой.
Расследование крушения взял под личный контроль полпред президента Меняйло.
Расследование уголовного дела продолжается.