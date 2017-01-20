Пакет с водой пробил лобовое стекло автомобиля в Южноуральске
Хозяйка авто обратилась в полицию.
Хозяйка авто обратилась в полицию.
Жительница Южноуральска (Челябинская область) пожаловалась в полицию на неизвестных, сбросивших на ее авто пакет с водой, — у машины пробило лобовое стекло, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Детская шалость обернулась большой неприятностью для жительницы Южноуральска. Женщина собиралась выезжать из двора многоквартирного дома, когда в ее машину с балкона прилетел пакет водой, пробивший лобовое стекло.
«Я в шоке, сама ни разу в ДТП не попадала, а тут такое… Сообщила в полицию, но думаю, наша полиция такими делами заниматься не будет. А если бы этот пакет упал на случайного прохожего? Ну, должны же быть у ребенка хоть
Многие горожане, прочитав данные пост, вспомнили свое детство. И не стали осуждать хулиганов и их родителей, которые, скорее всего, о проказах своих детей не знают.