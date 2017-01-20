Пакет с водой пробил лобовое стекло автомобиля в Южноуральске

Жительница Южноуральска (Челябинская область) пожаловалась в полицию на неизвестных, сбросивших на ее авто пакет с водой, — у машины пробило лобовое стекло, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Детская шалость обернулась большой неприятностью для жительницы Южноуральска. Женщина собиралась выезжать из двора многоквартирного дома, когда в ее машину с балкона прилетел пакет водой, пробивший лобовое стекло.