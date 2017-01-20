Женщину с ребенком на улице Алтайской в Омске сбил, как выяснилось, инкассатор

Авария, напомним, произошла в городе рано утром 17 января в поселке Амурский на улице Алтайской. В восемь часов утра под колеса «десятки» там угодила мать с 3-летним мальчиком. Она перебегала дорогу в районе дома № 18/1, при этом рядом находился пешеходный переход. Двигавшийся со стороны улицы Нахимова «ВАЗ-21102» не успел затормозить, в итоге сбил нарушивших правила дорожного движения пешеходов.

Как стало известно порталу Om1.ru, за рулем легковушки находился инкассатор Росинкасса. 44-летний мужчина ехал на работу на собственном автомобиле. В настоящий момент сотрудники ГИБДД проводят по делу проверку. Ребенок находится в больнице, его матери медицинская помощь не потребовалась.