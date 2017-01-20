В Новосибирске директора стройфирмы будут судить за хищение бюджетных денег

«Заместителем Западно-Сибирского транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Аванта». Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «мошенничество в особо крупном размере» и «легализация доходов в крупном размере», — говорится в сообщении. За мошенничество мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, за легализацию доходов — до 2 лет.

По данным ведомства, учредитель и гендиректор компании «Аванта», заключив с ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» два госконтракта на строительство и ремонт объектов в аэропортах Благовещенска и Иркутска общей стоимостью более 165 миллионов рублей, по предварительному сговору с неустановленными лицами, в период 2011—2013 годах похитил полученный аванс в размере более 49 миллионов рублей бюджетных средств на реализацию ФЦП «Модернизация Единой системы организации воздушного движения РФ (2009−2020 годы)».

«Кроме того, в целях придания правомерного вида владению похищенными денежными средствами обвиняемый совершил ряд финансовых операций, перечислив их на расчетные счета фирм-“однодневок”, которые впоследствии были обналичены через неустановленных следствием лиц и переданы ему. Всего обвиняемым было легализовано более 28,5 миллиона рублей», — сообщает прокуратура.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Новосибирска для рассмотрения.