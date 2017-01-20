Живодеры из Болотного безнаказанно издевались над собакой

— У соседей напротив, улица Московская, 145 висит подвешенная на веревке собака, язык вот так вывалился, собака еще дергается, а сын и хозяин дома снимают шкуру с этой собаки, — рассказывает шокирующие подробности очевидец, жительница г. Болотное Надежда Чубукова.

Вначале супруги Чубуковы сделали замечание соседям, на что те ответили — мол, нужен жир собачий, для родственника, который в тюрьме. И продолжили издеваться над собакой, рассказывает Надежда Леонидовна. Затем женщина позвонила в полицию.

— Пришел полицейский, зафиксировал сей факт, через некоторое время я получила ответ, что никакого жестокого обращения с животными полиция не усматривает, — недоумевает женщина.

Статья 245 УК гласит: жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье в присутствии малолетних, наказывается штрафом в размере 80 тысяч рублей либо исправительными работами, либо арестом. Свою вину соседи Чубуковых не отрицают, даже подписали протокол.

Комментировать сей факт в отделе полиции Болотнинского района отказались, но в разговоре по телефону пояснили: жестокого обращения с животными, как сообщил очевидец, они не усматривают.

Сегодня этот случай бурно обсуждают в социальных сетях. Как выяснилось, некоторые болотнинцы со двора Московской, 145 забирали своих питомцев перед тем, как с ними расправятся.

— Тюремное заключение, срок нужно давать за такие дела, потому что, если наказывать деньгами, это не действует на людей. А когда человек посидит, подумает, что он творит, может, какие-то мысли светлые в голову придут, — уверена Елена Тарасова, жительница Болотного.

— В тюрьму из-за животных?! Сейчас за людей то не сильно сажают. Все-таки нужны штрафы, — говорит Любовь Шикер из Болотного.

— Да, конечно, нужно наказывать, тут вопрос, можно сказать, глупый. Я, конечно, против жестокого обращения с животными. Даже то, что собаки на цепи сидят, и некормленые, это жестоко, это насилие вообще, — делится мнением Ольга Тетерина.

Настораживает болотнинцев то, что хозяева этого дома продолжают заманивать во двор чужих собак. Живыми оттуда они уже не выходят.

— Самое страшное — вот этот факт, что это все видят дети. На сегодняшний день они видят, как собаку разделывают, а завтра с таким же успехом они с человеком поступят, — считает Надежда Чубукова.