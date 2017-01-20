Прохожий избил двух детей в Магнитогорске

В Челябинской области правоохранители выясняют обстоятельства избиения двух детей в сквере Магнитогорска, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

По данным СМИ, неизвестный мужчина нанес побои двум мальчикам 12 и 14 лет. Детям понадобилась помощь медиков — у пострадавших диагностировали травму уха и подозрение на сотрясение головного мозга. Инцидент произошел в сквере на улице Ручьева (Орджоникидзевский район Магнитогорска) 18 января. Что именно там случилось, чем была вызвана такая жестокость по отношению к детям — покажет доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.