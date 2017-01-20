В Красноярске машина «скорой помощи» сбила пешехода на «зебре»

В Красноярске на перекрестке ул. 60 лет Октября и ул. Матросова машина скорой помощи сбила пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Инцидент произошел в пятницу, 20 января. Запись с камер видеонаблюдения была опубликована в социальных сетях.

На кадрах видно, как мужчина начал переходить дорогу, не пропустив при этом автомобиль скорой помощи. Водитель транспортного средства не успел затормозить перед пешеходом и сбил мужчину с ног.

По словам очевидцев, скорость у машины была невысокой, поэтому пешеход отделался легкими ушибами и сам смог подняться на ноги. Свидетели ДТП утверждают, что служебный автомобиль ехал со включенными проблесковыми маячками, однако данную информацию в официальных ведомствах пока не подтвердили.