В Уфе автобус сбил 12-летнего мальчика на «зебре»
Накануне в Советском районе Уфы под колеса автобуса попал школьник, сообщает мэрия.
Накануне в Советском районе Уфы под колеса автобуса попал школьник, сообщает мэрия.
ДТП произошло на улице Карла Маркса. Под колеса автобуса, следовавшего по 65 маршруту, попал 12-летний мальчик. Известно, что школьник переходил дорогу в положенном месте — по пешеходному переходу. Пострадавший госпитализирован.
Причины произошедшего выясняются. ProUfu.ru следит за развитием событий.