Прорыв трубы привел к коммунальному коллапсу на Уралмаше
Затоплены несколько дворов на улице 40 лет Октября.
Затоплены несколько дворов на улице 40 лет Октября.
Коммунальная авария произошла ночью на Уралмаше,
По адресу Ломоносова, 28 прорвало трубу с холодной водой. Специалистам не удалось быстро отключить воду в близлежащих домах, потому что на колодцах стоят автомобили. В результате к шести утра некоторые дворы по улице 40 лет Октября превратились в реки. Сейчас воды нет во многих домах на Уралмаше.
На месте сейчас работают специалисты Водоканала, которые обещают вернуть воду в дома жителей в ближайшие часы.
Коммунальные аварии в уральской столице происходят с завидной регулярностью. Так перед Новым годом на улице Амундсена без тепла остались 18 жилых домов и детский сад. Последствия ЧП коммунальные службы устраняли почти сутки.