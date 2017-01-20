Прорыв трубы привел к коммунальному коллапсу на Уралмаше

Коммунальная авария произошла ночью на Уралмаше, из-за чего некоторые дворы на улице 40 лет Октября превратились в реки, сообщили 20 января «АиФ-Урал» в пресс-службе екатеринбургского водоканала.

По адресу Ломоносова, 28 прорвало трубу с холодной водой. Специалистам не удалось быстро отключить воду в близлежащих домах, потому что на колодцах стоят автомобили. В результате к шести утра некоторые дворы по улице 40 лет Октября превратились в реки. Сейчас воды нет во многих домах на Уралмаше.

Из-за коммунального ЧП затруднено движение общественного транспорта. Не могут проехать по затопленной улице троллейбусы и маршрутки.

На месте сейчас работают специалисты Водоканала, которые обещают вернуть воду в дома жителей в ближайшие часы.

Коммунальные аварии в уральской столице происходят с завидной регулярностью. Так перед Новым годом на улице Амундсена без тепла остались 18 жилых домов и детский сад. Последствия ЧП коммунальные службы устраняли почти сутки.