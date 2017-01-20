У омича после купания в крещенской купели случился приступ астмы

Приступ астмы произошёл у омича после купания в крещенской купели. Об этом сообщает паблик «Омская полиция».

К стражам порядка обратилась 45-летняя женщина, которая сообщила, что её супругу срочно требуется медицинская помощь — у него начался приступ астмы.

Полицейские вызвали бригаду скорой помощи и отправились встречать автомобиль, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд к месту.