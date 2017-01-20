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08:03 (мск), источник: АиФ Омск

У омича после купания в крещенской купели случился приступ астмы

Мужчине срочно потребовалась медицинская помощь.

Приступ астмы произошёл у омича после купания в крещенской купели. Об этом сообщает паблик «Омская полиция».

К стражам порядка обратилась 45-летняя женщина, которая сообщила, что её супругу срочно требуется медицинская помощь — у него начался приступ астмы.

Полицейские вызвали бригаду скорой помощи и отправились встречать автомобиль, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд к месту.

Врачи оказали пациенту необходимую помощь, состояние оценивается как удовлетворительное. Сейчас мужчина находится дома.

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