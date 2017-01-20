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10:48 (мск), источник: Om1.ru

Жительницы Омска получали материнский капитал за несуществующих детей

Прокуратура требует, чтобы пять свидетельств о рождении признали недействительными. Полиция ищет организаторов преступной схемы по обналичиванию материнского капитала.

По инициативе прокуратуры Кировского округа полиция возбудила уголовное дело о незаконном получении материнского капитала — социальной поддержки для граждан, имеющих детей.

Нарушения обнаружили в отделе ЗАГС по Кировскому округу. Туда в 2014—2015 годах обращались женщины с просьбой зарегистрировать новорождённых. Гражданки заявляли, что родили детей без медицинской помощи и на учёт по беременности не становились. С собой они приводили свидетелей, якобы присутствовавших во время родов. Основываясь на свидетельских показаниях, сотрудники ЗАГС выдавали омичкам свидетельства о рождении. На самом деле детей у этих гражданок не было. Но потом обманщицы обращались в пенсионный фонд с просьбой выдать им сертификаты на материнский капитал — и получали их. Ведь на бумаге эти вымышленные дети существовали.

Более подробно об этой схеме и о людях, которые пошли на подобные махинации, можно прочитать в одном из недавних материалов Om1.ru.

Прокурор Кировского округа Татьяна Сидоренко обратилась в суд с требованием признать недействительными свидетельства о рождении пяти несуществующих детей и аннулировать записи акта гражданского состояния об этих рождениях. Также прокурор требует признать недействительными сертификаты на материнский капитал, полученные на основании этих документов.

УМВД по Омской области возбудило уголовное дело о хищении бюджетных денег путём «обналичивания» сертификатов на маткапитал. Прокуратура поставила расследование на контроль.

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