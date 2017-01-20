Верховный суд РФ оставил в силе приговор жителю Николаевска за поджог дома и смерть людей
Ранее краевой суд приговорил мужчину к 24 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
Ранее краевой суд приговорил мужчину к 24 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
Хабаровск, 20 января, AmurMedia.
Оставлен без изменения приговор жителю г.
В ходе судебного заседания установлено, что ночью 28 июля 2015 года Пилипенко, находясь в состоянии алкогольного опьянения и раздраженный тем, что в кладовой пристройки к жилому дому № 17 по ул. Ленина в г.
При этом Пилипенко осознавал и понимал, что загоревшийся мусор в двухэтажном деревянном доме в ночное время приведет к пожару и повлечет гибель находящихся в своих квартирах жителей, причинение вреда их здоровью, уничтожение самого дома и принадлежащего жильцам имущества.
Причем Пилипенко наблюдал за пожаром, не предпринимая никаких мер для оказания помощи жителям и вызова специализированных служб.
В результате его умышленных действий погибли трое человек дома, а женщина, спасая от пожара своего малолетнего ребенка, выпрыгнула со второго этажа и получила травму позвоночника. В пожаре уничтожен дом и имущество граждан, чем причинен гражданам и администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» значительный ущерб на общую сумму свыше 3,8 млн рублей.
С назначенным наказанием осужденный не согласился и обжаловал его в апелляционную инстанцию Верховного Суда Российской Федерации.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации приговор Пилипенко оставила без изменения.