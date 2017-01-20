Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 необычных мест хранения на кухне
Ученые: любая еда вредна
СМИ: заявления Трампа лишили Кремль эйфории от его победы
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
Волонтеры отвлекали похитителя девочки, помогая завести машину
30 тел: спасатели раскапывают засыпанный отель
"Не кадр, а шедевр": фанаты о провокационном фото жены Михайлова
Самолет Путина поврежден: СМИ о последствиях
Балерина plus-size прославилась в Сети благодаря танцам
Дмитрий Тарасов высказался о разводе с Ольгой Бузовой
"Что же она молчала, когда он был жив?": вдова актёра о Прокловой
Ваенга с мужем в больнице под капельницами - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
14Зима в Северном полушарии
1135-летие герцогини Кембриджской
10«Бегущий огонь»
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
08:01 (мск), источник: AmurMedia.ru

Верховный суд РФ оставил в силе приговор жителю Николаевска за поджог дома и смерть людей

Ранее краевой суд приговорил мужчину к 24 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Хабаровск, 20 января, AmurMedia.

Оставлен без изменения приговор жителю г. Николаевска-на-Амуре за поджог жилого дома и гибель в пожаре троих человек. 17 октября 2016 года Хабаровский краевой суд приговорил Алексея Пилипенко к 24 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима за совершение ряда преступлений: убийство троих человек, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений, умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога. Также ему на 2 года ограничена свобода после отбывания наказания, сообщили ИА AmueMedia в краевой прокуратуре.

В ходе судебного заседания установлено, что ночью 28 июля 2015 года Пилипенко, находясь в состоянии алкогольного опьянения и раздраженный тем, что в кладовой пристройки к жилому дому № 17 по ул. Ленина в г. Николаевск-на-Амуре находится бытовой мусор, поджог его.

При этом Пилипенко осознавал и понимал, что загоревшийся мусор в двухэтажном деревянном доме в ночное время приведет к пожару и повлечет гибель находящихся в своих квартирах жителей, причинение вреда их здоровью, уничтожение самого дома и принадлежащего жильцам имущества.

Причем Пилипенко наблюдал за пожаром, не предпринимая никаких мер для оказания помощи жителям и вызова специализированных служб.

В результате его умышленных действий погибли трое человек дома, а женщина, спасая от пожара своего малолетнего ребенка, выпрыгнула со второго этажа и получила травму позвоночника. В пожаре уничтожен дом и имущество граждан, чем причинен гражданам и администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» значительный ущерб на общую сумму свыше 3,8 млн рублей.

С назначенным наказанием осужденный не согласился и обжаловал его в апелляционную инстанцию Верховного Суда Российской Федерации.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации приговор Пилипенко оставила без изменения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Weekend в Хабаровске: «Автозвук dBBattle», Panic Birthday и Мафия
Пентагон передал ОАЭ содержавшегося в Гуантанамо россиянина
Песков надеется на решение Путина баллотироваться на второй срок
Минобороны планирует отказаться от эксплуатации самолетов Ту-154
Мэр Нью-Йорка и голливудские актеры вышли на акцию против Трампа
Наркобарон Коротышка экстрадирован в США
Сыгравший агента ФБР в сериале «Твин Пикс» актер умер от рака
За отрицание Октябрьской революции предложили ввести наказание
Спорт
Без двух минут чемпионка: трагедия Подчуфаровой в Антерсельве Два промаха на четвертом огневом рубеже спустили Ольгу Подчуфарову с пьедестала на восьмое место индивидуальной гонки
Авто
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил введение штрафа в 5000 рублей за опасное вождение
Hi-Tech
Фото: каким был самый первый компьютер в мире Пока мировые информационные агентства обсуждают создание Китаем самого мощного компьютера в мире, который обещают представить в 2017 году, Hi-Tech Mail.ru предлагает вам вспомнить, каким был самый первый компьютер
Кино
Громкая премьера: Пугачева, Галкин, Высоцкая на показе «Рая» Звезды российского кино и шоу-бизнеса, а также высокопоставленные государственные деятели получили возможность увидеть выдвинутый на «Оскар» фильм Андрея Кончаловского
Недвижимость
В российских квартирах станет светлее
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал Родная мать девочки жаждет восстановить контакт с дочкой.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь