Следователи выясняют, почему в больнице Челябинска отказали ветерану ВОВ
87-летнюю женщину не стали госпитализировать.
87-летнюю женщину не стали госпитализировать.
Следователи выясняют, почему в больнице Челябинска отказали ветерану ВОВ, сообщают в
18 января в Челябинске в ГКБ № 9 отказались госпитализировать 87-летнюю женщину — ветерана Великой Отечественной войны, которую родственники привезли в лечебное учреждение с жалобами на ухудшение самочувствия и сильные боли.
В медучреждении ситуацию никак не комментируют.
В настоящий момент по данному факту проводится доследственная проверка, которая взята на контроль руководителем следственного управления.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в котором будет дана