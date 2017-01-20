Следователи выясняют, почему в больнице Челябинска отказали ветерану ВОВ, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

18 января в Челябинске в ГКБ № 9 отказались госпитализировать 87-летнюю женщину — ветерана Великой Отечественной войны, которую родственники привезли в лечебное учреждение с жалобами на ухудшение самочувствия и сильные боли.

В медучреждении ситуацию никак не комментируют.

В настоящий момент по данному факту проводится доследственная проверка, которая взята на контроль руководителем следственного управления.