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08:22 (мск), источник: АиФ Челябинск

Следователи выясняют, почему в больнице Челябинска отказали ветерану ВОВ

87-летнюю женщину не стали госпитализировать.

Следователи выясняют, почему в больнице Челябинска отказали ветерану ВОВ, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

18 января в Челябинске в ГКБ № 9 отказались госпитализировать 87-летнюю женщину — ветерана Великой Отечественной войны, которую родственники привезли в лечебное учреждение с жалобами на ухудшение самочувствия и сильные боли.

В медучреждении ситуацию никак не комментируют.

В настоящий момент по данному факту проводится доследственная проверка, которая взята на контроль руководителем следственного управления.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в котором будет дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников.

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