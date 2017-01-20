Мэрия Бердска назвала вероятные причины обрушения крыши манежа конного клуба

«Крыша была достаточно тонкой, снег не чистился. Крыша не имела теплоизоляции, и от тепла из помещения скопившийся на ней снег подтаял. Это все усугубило», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на крыше скопился почти метровый слой снега. Ранее руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков сообщал журналистам, что перед непосредственным разбором завалов спасатели были вынуждены расчищать снег.

Как уже сообщалось, вечером 19 января произошло обрушение крыши конного клуба «Аллюр», расположенного вблизи поселка Новый в Новосибирской области. В результате обрушения крыши погибли 15-летняя воспитанница клуба и 45-летний тренер. Три человека, в том числе два ребенка были госпитализированы, сейчас в больнице остается одна девочка. По факту произошедшего СК возбудил и расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

В рамках данного дела задержан руководитель конного клуба. Фамилию подозреваемого в СК не раскрывают, но, по данным открытых источников, руководителем конного клуба «Аллюр» является Римма Воротникова. Клуб работает с 2010 года. Он проводит обучение верховой езде для детей с 11 лет, а также конные походы, турниры и занятия по иппотерапии.